Peaministri 17. aprilli 2020. a korralduse nr 64 „Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“ muutmine

2) täiendada korraldust punktiga 11 järgmises sõnastuses: „1 1 . Punktis 1 nimetatud isikute lähikontaktsed, kes on viibinud Raatuse 22 ühisealmus alates 17. aprillist 2020. a ning kes on 29. aprillil 2020. a või hiljem kokku puutunud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosi saanud isikutega, on kohustatud järgima peaministri 26. märtsi 2020. a korralduse nr 52 punktis 4 sätestatud nõudeid.“;