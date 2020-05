Väino Linde: Miks volikogu istung toppama jäi?

Tellijale

Ruumi sisenejatel mõõdeti kehatemperatuuri, kasutada sai desovahendeid, volikogu iga liige andis koosolekul osalemise allkirja eraldi pastakaga. Samuti jagati nii näomaske kui kahes värvitoonis kummikindaid. Kolleeg viskas naljagi, et valge kindaga käsi on eelnõule poolthääle andmiseks, mustaga aga ollakse vastu. See, et istungi edenedes osa linnavolinikke ettenähtud kahemeetrise vahemaad omavahel suheldes järjest vähendasid, on muidugi omaette teema.