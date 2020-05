Töötukassa teatel on Pärnumaal poolteise kuu jooksul kasvanud töötute 806 inimese võrra.

Mai alguse seisuga on Pärnumaal ametlikult registreeritud töötuid 3407, aasta tagasi samal ajal oli neid maakonnas 2220. Seega on aastaguse võrreldes on praegu töötuid 55 protsenti rohkem.