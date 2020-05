Viiruse levikule hooldekodus õnnestus ilmselt piir panna  

Tellijale

Läinud kolmapäeval selgus, et Tammiste hooldekodu Tieli maja töötajatest ja patsientidest 17 on nakatunud uue pärgviirusega. Koos varem tuvastatud nakatunutega tähendas see, et vaid mõne nädala jooksul oli hooldekodus avastatud 20 nakkusjuhtu. Päev hiljem korraldati Tammiste hooldekodus seetõttu taas laustestimine, eelmine toimus 31. märtsil.