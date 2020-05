Valitsus otsustas: gümnaasiumi saab lõpetada riigieksameid sooritamata  

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on hea meel, et ettepanek võimaldada kool tänavu paindlikumalt lõpetada sai lõpuks heakskiidu.

"Arutasime seda põhjalikult lapsevanemate, õpilaste, õpetajate ja koolipidajate esindajatega ning jõudsime ühisele arvamusele, mida omakorda kinnitas ka kooskõlastusringilt saadud üksmeelne tagasiside. Praeguses olukorras on oluline anda õpilastele valik – kas sooritada riigieksameid või mitte, kas teha seda praegu või hiljem. Siiski kutsun üles kõiki abituriente eksamitel osalema, sest tulevikku silmas pidades võib see olla edasiõppimiseks vajalik," selgitas minister.

Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas õpilasuurimise või praktilise töö ning koolieksami sooritamine on eriolukorrast tulenevalt võimalik. Juhul, kui kool on otsustanud, et see ei ole võimalik, ei pea abiturient õpilasuurimust, praktilist tööd või koolieksamit sooritamata.