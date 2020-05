Lätis käraka järel käinud ja ebaseaduslikult piiri ületanud triot võib oodata kuni aastane vangistus

Küti sõnul mõistab ta eriolukorra tavatust, sest inimesed on harjunud takistusteta liiklema Eesti ja Läti vahel, kuid praegu taaskehtestatud piirikontroll ja piiri ületamine selleks mitte ettenähtud kohas on keelatud. Staabijuht selgitas, et mitmekesi vales kohas piiri ületamine on kriminaalkorras karistatav ja seltskonna suhtes alustati menetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb Eesti Vabariigi ebaseaduslikku piiriületust grupina.