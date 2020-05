Andres Sooniste: Ostap Benderid ei olegi kadunud

Tellijale

Teha odavamalt – mida? Iga pisutki mõtlev inimene saab aru, et heakorra tagamine on rida igapäevaseid töid ja mõõdikuid, millega kaasnevad tööjõu-, samuti masinate, oskusteabe arendamise ja investeeringute kulud. On samuti selge, et kvaliteet ega kogemus ei sünni üleöö, nagu ei teki mastaabisäästu efekti liig väikeste ­hangete või tellimuste põhjal. Seega, väiksem millega võrreldes? Et väidet vähegi usutavalt põhjendada, peaks suur kombinaator kõigepealt tellima võrdleva auditi. Või on linnafirma Haldusteenused osalenud tühistataval hankel?