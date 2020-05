Allar Raja kandideerib taas EOK sportlaskomisjoni

Tellijale

Nõuded lubavad sportlaskomisjoni pürgida atleetidel, kes viimase nelja aasta jooksul on kuulunud riigi koondisse, peavad kinni antidopingu kehtestatud reeglitest ja seisavad ausa mängu põhimõtete eest. Kandidaate said esitada kõik alaliidud: soovi korral kuni kaks, ühe nais- ja meessportlase.

Eesti politsei spordiklubi presidendina organisatsiooni juhtimises karastunud Raja näeb end koostööalti esindajana, kes on sild komisjoni ja ametnike vahel. “Soovin, et spordijuhtide kõrgel tasemel otsused ei riivaks atleetide huve ning nende soove ja muresid võetaks kuulda. Komisjoni liikme roll seisnegu selleski, et avalikkus saaks otsustatust igakülgseid selgitusi,” selgitas Raja.