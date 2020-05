Lugeja följeton: Kuidas tegelikult kõik alguse sai

Edgar aga ei jätnud ja proovis vanaisale selgeks teha, et tembutamiseta ei ole võimalik puhata. Jumal ainult ühmas midagi umbmäärast lapselapse jutu peale. Ta ei tahtnud inimkonnaga niisama tembutama hakata. Nende omavaheline vestlus ei jõudnudki kuhugi. Öösel ei andnud lapselapse mõte tembutamisest ja seeläbi omale vaba aja võitmisest Jumalale rahu. „Hea küll, jaks on tõesti otsakorral. Tuleb midagi välja mõelda!” Hommikul rääkis Jumal kohe Edgariga, et mis nõu tema annaks. „Hehee, ma teadsin kohe, et sulle seda puhkust tarvis on. Nüüd on nii, et saadame Maale ühe viiruse. Sihukese mõõduka, et väga palju kurja ei teeks, kuid samal ajal paneks kogu muu elu seisma,” tutvustas Edgar oma vanaisale kavalat plaani. „No ma ei tea? Kas ikka tasub?” oli Jumal skeptiline. „Tasub, tasub! Sõda ei ole vaja, alles oli üks. Muud ma ka ei suuda välja nuputada. Üks viirus oleks paras,” lausus Edgar entusiastlikult. „Teeme siis nii! Homme läheb viirus teele. Oota, sellel on nime ka tarvis! Paneme midagi naljakat! Näiteks Limpopo. Ai, seda ju ei saa! Seda nime juba kasutatakse. Aga paneme siis Karoona! Ah, seda ka ju ei saa. See on juba olemas. Või paneme ikka! Ongi naljakam,” lõpetas Jumal dialoogi.