Koduotsija: pere kaotanud trullakas Soonja on osav sitsija – leiaks vaid pere, kellele seda näidata

Üheksa-aastase Soonja peremees lahkus siitilmast mõne aasta eest, hiljuti läks manala teed perenainegi. Viimased kolm kuud on kuts elanud MTÜ Seltskond Käppadel vabatahtlike hoole all.

Tootsis tegutseva ühingu eestvedaja Kelly Ardan on Soonjat juba hästi tundma õppinud. “Tegemist on tõeliselt truu koeraga, kellel uue inimese omaks võtmisega läheb natuke aega. Pidime ikka vaeva nägema, et temaga jutule saada,” rääkis Ardan.