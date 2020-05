Viirus võttis Pärnumaal kaheksanda elu, lisandus kolm nakatunut  

Kokku on Pärnumaal tehtud 4015 testi, millest 3 protsenti ehk 124 on andnud positiivse vastuse.

Eelmise ööpäeva jooksul suri Pärnu haiglas 81aastane naine. Kokku on Pärnus surnud kaheksa koroonahaiget.

Täna hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 48 inimest, neist viis on juhitaval hingamisel.

Haiglast on koju saadetud 276 inimest, lõpetatud haigusjuhtumeid on 285.

Terviseametile on eilsest kättesaadavad surmateatiste andmed surmaregistrist positiivse COVID-19 testi saanud isikute kohta. Seetõttu lisandus info kolme kodus surnud positiivse testi saanud inimese kohta: 24. aprill suri kodus 64aastane mees Saare maakonnas, 26. aprill suri kodus 68aastane mees Viljandi maakonnas ja 6. mail suri kodus 79aastane mees Harju maakonnas Tallinnas. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 60 inimese elu.

Tänase seisuga on tervenenud 1219 inimest. Neist 747 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (61,3 protsenti), 472 inimese puhul (38,7 protsenti) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.