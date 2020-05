Silvia Paluoja: Võõrrahvas leevendab karjuvat töökäte nappust

Ühismajandis olime žurnalistikaosakonna üliõpilastena saaki koristanud ka sügis tagasi, sest ülikool saatis teise kursuse tudengid tavakohaselt kuuks ajaks maale tööabi andma. Tollal nimetati Eestit kartulivaba­riigiks, kus toidu-, seemne- ja söödakartulit kasvatati 70 000 hektaril. Nüüd nimetatakse Eestit banaanivabariigiks, sest kartuli pind on taassünni järel vähenenud 13 korda. Nõudlust ei ole ja importkartul tungib peale, põhjendavad maaubinatele veel truuks jäänud.

Põllumajanduses kui riskiäris ei ole aastad vennad ja riigi toidujulgeolekut kindlustavas valdkonnas pole võimalik inimesteta toimetada. Seda rõhutab oma blogis ka maaeluministeeriumi asekantsler Marko Gorban, kelle sõnutsi areneb tehnoloogia küll kiiresti, aga inimese vahetu osalemine jääb toidutootmises alati tähtsaks. Samal ajal on meil järjest vähem neid, kes puutuvad kokku põllumajanduse ja maaeluga. Tööjõuprobleem pole selles valdkonnas tekkinud üleöö, koroonakriisiga. Eriti terav on see aga hooajatöödel nagu ülejäänud Euroopa riikides.