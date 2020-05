Nimevahetuse põhjus peitub selles, et aastatega on ürituse ala palju kasvanud, hõlmates suuremat piirkonda kui Kabli. Üks Häädemeeste Hää eestvedajatest Aigi Treumuth selgitas, et vana nimi hakkas veidi piirama ja inimestes segadust tekitama. “Tundsime, et vaja oleks Häädemeeste piirkonda üldiselt rahvale tutvustada: et kui vaheldusrikas siin on, see pole ainult rannarajoon,” lausus ta.