Võilillefestival tuleb esimest korda veebis

Võilillefestivali peakorraldaja ja selle hing, taimetark ja õieterapeut Mercedes Merimaa lausus, et korraldusmeeskond on andnud endast parima, et Võilillefestival ei kaotaks oma erilist atmosfääri. Siin (taas)kohtuvad inimesed, kes on metsiku, väega toidu usku ja valmis jagama oma julgeid mõtted.

Sel korral on plaanid sätitud vastavalt kehtivatele turvanõuetele ja kõik põnevad loengud-kohtumised kantakse tänavu üle interneti vahendusel. See tähendab, et loengupidajad asuvad Kihlepa stuudios ja kuulajad oma kodus või mujal enda valitud paigas ja kohtuvad üksteisega virtuaalselt. Iga loengu lõpus on võimalus esitada küsimusi esinejale.

Selle aasta festivali loengud keskenduvad aktuaalsetele teemadele, nagu kuidas toetada oma tervist ja vältida haigestumist eri viirushaigustesse.

Laupäeval peab Tiibeti traditsioonilise meditsiini terapeut ning põlistarkuste ja rahvaravi kooli juhataja Kaia-Kaire Hunt loengu meie mõtete mõjust tervisele. “Oluline on meeles pidada, et kõik me mõtted ja tunded on on meie enda loodud. Mis tähendab, et ka ärevus ei tule kuskilt väljastpoolt, vaid on enda mõtete ja sellest tuleneva kehakeemia reaktsioonide tulemus,” tutvustas Hunt oma ettekannet.

Merimaa loengul-töötoas võetakse võilill sõna otseses mõttes tükkideks ja näidatakse, kuidas iga taimeosa töödelda ja tarvitada.

Ravimtaimedest räägivad veel Irje Karjus, Margit Pruul ja Kristjan Sander. Liisa Kaasik õpetab tegema toortatraleiba ja Ahto Kaasik vestab pühapaikadest Eassalu Pangamäe hiie näitel. Ära ei jää meeleolumuusikagi, mis tuleb mõnusa kodukontserdi vormis Mari Jürjensilt, ühislaulmisena Mait Segeri eestvõttel ja üles astub udmurtide triogi.