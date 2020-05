Kuigi olen suur talvelemb, on vihmajärgsete, värskete kaselehtede lõhn või reibas lehekuine linnulaul miski, mille vastu ei saa ükski veebruarikuine tuisuvaal. Tänavune linnu­kevad näib mulle veidike teistmoodi. Hoolimata sellest, et esimest kägu kohtasin juba aprilli lõpus, läks suurem kukkumine lahti alles mõni päev tagasi. Ka mets-lehelinnud, keda silmasin juba mai esimestel päevadel, on vahepeal hoogu kogunud, et alles nüüd metsad sirinaga täita.