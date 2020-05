Heli Tooman: Tulevik – mõtestamise meistriklass

Viimases veebiseminaris ütlesid õpilased Pärnu kolledži turismimajanduse dotsent Heli Toomanile, et nad ei mõelnud varem, kui oluline on õppejõu roll õppimisprotsessis ja kui keerukas on ise ­õppida, eelkõige õpitavat mõtestada. FOTO: Urmas Luik