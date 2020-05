Juhtkiri: Vähem külajutte, rohkem hoolivust!

Jah, meil on tarvis infot, et nakatumisest hoiduda, kuid haigestunute halb kohtlemine ega häbimärgistamine ei aita kedagi. Praegu raugemise märke ilmutava koroonapuhangu haripunktis hoiatas sedalaadi reaktsioonide eest terviseametki. Nende sõnum oli, et koroonadiagnoosi saanud inimene on haige ja vajab pigem abi, hoolitsust. Hukkamõist, tänitamine või, veel hullem, sõimamine ei aita ega ole kohane.