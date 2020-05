Grillfesti formaat sõltub valitsuse otsustest

Valitsus on öelnud, et mais ja juunis ei lubata suurüritusi organiseerida, sellega peavad korraldajad ja nende partnerid arvestama.

Traditsioonilise toidufestivali Grillfest korraldaja Auris Rätsep on valmis Pärnus tegema just niisuguse publiku hulgaga ja sellises formaadis suure või väikese ürituse, nagu lubatakse. Seni aga ei ole teada, mitme inimesega vabaõhuüritus lubatud on ja millised erinõuded kehtivad.