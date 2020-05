Pärnu Sadama korvpallimeeskond sihib esimest meistritiitlit

Et korvpalluritel keerulisel ajal midagigi teha oleks, otsustas alaliit märtsi lõpus käivitada e-spordi liiga. Võimalusest haarasid kinni kõik seitse Maarjamaa tiimi, kes hakkasid omavahel madistama virtuaalmaailmas PlayStation 4 konsooli videomängus “NBA 2k20”.

Korvpall nagu korvpall ikka, viis viie vastu – ainult et mehed ei rabele väljakul ega higista, vaid istuvad kodus ja klõpsivad puldil nuppe.

Seni on siinsest tiimist silma paistnud 21aastane Märt Rosenthal, kes tõdes, et tal on NBA videomängu kogemust juba üle kümmekonna aasta ehk pool elust