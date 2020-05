Pärnu–Uulu kergliiklustee teise etapi ehitustööd on graafikust tublisti ees. FOTO: Urmas Luik

Häädemeeste valda Pärnust Uulu poole rajatava kergliiklustee teine etapp on jõudnud viimasesse faasi, jäänud on rajavalgustuse paigaldamine ja haljastustööd. Kehaliselt aktiivsed inimesed on uue tee juba avastanud: nii jalutajaid kui rattureid liigub teel ohtralt.