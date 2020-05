Kohus mõistis noored narkodiilerid pikaks ajaks vangi

21aastast kohtualust süüdistati selles, et ta andis mullu ja tänavu korduvalt edasi suures koguses narkootilist ainet mitmele alaealisele. Samuti selles, et ta kallutas alaealisi alkoholi tarbima, pani toime vargusi, omastamise ja omavolilise sissetungi.

21aastase noormehe varguste nimekiri on üsna pikk. Näiteks varastas ta 2018. aasta oktoobrist Handymanni poe kassast ligemale 600 eurot ja töötaja rahakotist veel 70 eurot.

Mõlemat meest on varem karistatud tingimisi vangistusega, mis nüüd järgmiste kuritegude tõttu täitmisele pööratakse.

“Karistus kujuneb paljude asjaolude koosmõjus, kuid lihtsustatult võib öelda, et pikemad tingimisi karistused toovad uute kuritegude eest kaasa juba reaalse vangistuse. Samuti pikeneb vangistus varem määratud tingimisi karistuse võrra veel,” selgitas prokurör Teeli Mägi. “Kõige suurema kaaluga oli üle seitsme aasta pikkuse vangistuse kujunemisel siiski alaealistele narkootikumide üleandmine.”

Pärnu politseijaoskonna juhtivuurija Lennart Pulk rääkis, et kui meeste vargused ja omastamised olid politseile kiiremini kindlaks tehtavad, siis narkootikumide levitamise kohta korjati tõendeid pikka aega. “Meile laekus mitmelt inimeselt teavet meeste võimaliku kanepimüügi kohta, aga kogusime infot samuti eri uurimistoimingute ja jälitustegevusega,” nimetas Pulk. Ta märkis, et politsei üks põhieesmärke narkokuritegevusega võitlemisel on hoida ära keelatud ainete sattumine alaealiste kätte, kes selle tagajärjel võivad halvale teele sattuda.