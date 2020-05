Töötukassa juhataja: Praegu on hea võimalus leida endale väärt töötajaid

“Tahaks väga loota, et suuri koondamisi ei tule, kuid kui arvestada majanduse üldist olukorda ja ettevõtetelt saadud tagasisidet, julgen arvata, et sügiseks on koondatavate ja sellest tulenevalt töötute arv kahjuks tõusnud,” nentis Mets.

Pärnumaal ei leidu valdkonda, mida COVID-19 ei oleks mõjutanud. Mets toob esile, et oma tegevust on koomale tõmmanud nii toitlustus, majutus, tootmine kui ehitus. Töötuna arvele tulnute seas on töötukassa andmetel enim teenindajaid ning oskus- ja käsitöölisi. “Tellimused on vähenenud ja paljud ettevõtted olid või on siiani kas täielikult või osaliselt suletud,” põhjendas Mets töötuse kasvu. Ehituses on koondatute read täienenud suuresti Soome piiri sulgemisega.