Rõõmusõnum: meie kandi tantsuõpetajad on noorte tantsupeo liigijuhid

Kuigi mudilased ja noored vaevlevad praegu teadmatuses, peavad 2022. aasta juulis toimuva sündmuse organiseerijad juba plaani. Meil on rõõmustamiseks põhjust. Mullu 6.–8. klasside rühmi eest vedanud siit kandi liigijuht Ulla Helin-Mengel ja assistent Ingrid Jasmin said tuleva tantsupeo pealavastajalt Agne Kurrikoff-Hermanilt märtsi keskel kutse osaleda peol liigijuhtidena.

​Kas jah-sõna tuli kergesti? “Minul küll. See on alati oodatud kõne. Kes ei tahaks meeskonda kuuluda ja selles tantsupeo rattas olla? See on killuke meie ajalugu,” rääkis neljandat korda liigijuhina toimetav Helin-Mengel. “Minul tuli ka kergesti!” märkis Jasmin, kes selle ametimärgi saab rinda esimest korda. Kutse, mis jõudis naisteni Eestis kehtestatud eriolukorra algul, valmistas heameelt palju aastaid Pärnumaa pidulisi koordineerinud Alli Põrgilegi. Esimest korda esindab Pärnumaad tantsupeol kaks liigijuhti, kes hoiavad kodukandi lippu kõrgel.