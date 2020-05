Irina Talviste: Tahtsime küll parimat, aga läks nii nagu alati

Mitu Eesti omavalitsust Tallinna ja Tartuga eesotsas tulid ­üsna pea välja uudisega, et vabastavad eriolukorra ajal lasteaia ­kohatasust kõik lapsevanemad. Põhjus on suuresti selles, et lapse on lasteaeda sunnitud tooma need, kes peavad tööl käima. Need, kellel puudub võimalus töötada kodukontoris. Kõik ootasime eriolukorras, et ei lakkaks meditsiiniabi, linnas oleks turvaline, et oleks toit meie laual, toimiks ühistransport.