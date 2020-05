Pärnumaal lisandus kaks viiruskandjat. Lihulas valmis kriisiplaan - vajadusel võetakse kasutusele tühi koolimaja  

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus neli nakatunut Harjumaale ja kaks Pärnu- ja Tartumaale.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 42 inimest, neist 17 Pärnu haiglas. Juhitaval hingamisel on viis koroonahaiget, Pärnu haiglas ükski patsient COVID-19 tõttu intensiivravi ei vaja.

Tänaseks on haiglast koju saadetud 287 inimest, lõpetatud on 297 haiguslugu. Pärnu ravilas on tervenenuid 20.

15. mai seisuga on Eestis tervenenud 1375 inimest. Neist 923 inimese haiguslugu on lõpetatud (67 protsenti), ühe kolmandiku ehk 452 isiku puhul on positiivsest testist möödunud üle 28 päeva ja nad pole haiglaravil.

Möödunud ööpäeva jooksul suri Kuressaare haiglas 88aastane naine. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 63 inimelu, neist kaheksa Pärnumaal.

Pärnumaal on tehtud 4360 koroonatesti, positiivseks on neist osutunud 131 ehk kolm protsenti. Eestis on proove võetud üle 68 000. Nendest 1766 ehk 2,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Eile Lihula Südamekodus positiivse proovi andnud kolmele naisele tehakse täna kordustest, mille vastused tulevad hiljemalt homseks. Eille koliti nad koos ühe hooldekodu töötajaga Lihula päevakeskusesse karantiini. Samuti on karantiinis Südamekodu naistemaja elanikud, kus kõik kolm nakatunut elasid. Naistemaja 20 asukale ja tosinale töötajatele tehakse uus koroonatest tuleval nädalal, seni peavad nemadki isolatsioonis püsima.

Eile õhtul tuli Lääneranna vallas kokku kriisikomisjon, kus küpses plaan puhuks, kui koroonapositiivseid peaks Südamekodust juurde tulema. Kaks inimest on võimalik veel majutada päevakeskusesse, kus kolm haiget eilsest elavad. Musta stsenaariumi ehk enamate patsientide nakatumisel on vald valmis avama karantiinimaja tühjalt seisvas Tuudi koolimajas. Valla avalike suhete spetsialisti Kristina Kuke sõnutsi on seal olemas tualetid, dušš ja köök. Kaitseliidu kohalikul üksikkompaniil on Lihulas transpordivahend, kui peaks tekkima vajadus nakatunud elanikke kolida. Tuudi koolimaja mahutab kümme inimest.

Pärnu haiglas jätkub esmaspäevast senine töökorraldus. Patsientidega võetakse päev enne registreeritud vastuvõttu personaalselt ühendust. Esmase vastuvõtu puhul eelistatakse kaugvastuvõtte.

Haiglasse vastuvõtule tulekul tehakse uksel jätkuvalt läbivaatus ehk triaaž ja täita tuleb tervisedeklaratsioon.

Maailmas on koroonaviirusesse nakatunud üle 4,4 miljoni ja viiruse tõttu surnud üle 300 000 inimese.

Terviseamet tuletab meelde, et ka pärast eriolukorda tuleb nii COVID-19 kui muude nakkushaiguste suhtes tähelepanelik olla: oluline on nii kätehügieen, sotsiaalne distants kui haigena kojujäämine. Peale haiguse levitamise riskib haigena tööl, koolis või mujal käija nakkushaigusest tingitud tüsistustega.