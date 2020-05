Ilmar Teevet: Eesti noortesse tasub panustada ja see ongi tulevik

Inimpõlv hiljem võis OÜ Vändra tegevjuht Ilmar Teevet öelda, et vastutab 60 töötaja, 1400 lüpsilehma, 1200pealise noorkarja ning 3500 hektari põllumaa eest. Aga ta on tippmajandi ülesehitamise eest maksnud asendamatu ühikuga ja võttis kolmanda terviserikke järel kuulda Mustamäe haiglas raviarsti soovitust, et “mees, mõtle, jäta töö, kui sa tahad veel kevadist linnulaulu kuulata!”. Vanaisana tahab Teevet enamat: näha lastelaste sirgumist.