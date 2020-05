Nädalast jäi kõlama: Ebaõiglane maraton

Ka homme õhtuks me ei jõua koroonafinišisse, tegemist on pigem vahefiniši või väikese söögi-joogipeatusega, peale ­mida ei tohi end veel kaugeltki lõdvaks lasta. Mõistlikus tempos tuleb edasi sörkida, sest selle jooksu puhul pole teada, millal finišisse jõuad, ja kas võib olla kindel, et vahepeal uut stardipauku ei anta või hoopis distantsi ei pikendata.