Silvia Paluoja: Lummavad konnasaared

Muruniitja mürin põrkab vastu majaseinu. Keegi lõikab võililledel päid maha. Vähendab tiivuliste töörabajate toidulauda, aitab kaasa liikide kadumisele. See on nagu sõltuvushaigus, et vaevalt kasvuhoogu sattunud rohi tuleb pügada madalaks kui golfiväljakul. Nii kestabki kevadest sügiseni ­võiduajamine kinnistuomanike vahel, sest kes siis tahaks võrdlustabelis kehvem olla. Las need kliimaaktivistid kiunuvad ja looduskaitsjad tänitavad: ise tean, mis ma oma aias teen.