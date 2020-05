Varje Tipp: Volikogu ei riskinud laste tervisega

Enne eriolukorra väljakuulutamist käis Pärnu ja tema osavaldade lasteaedades 2746 last. Märtsi teises pooles julgesid järeltulija kohale tuua 143, aprilli esimeses pooles 204 ja teises 281 lapse vanemad. Mais on lasteaias käijaid seni olnud 809, kuu teise poole prognoos on 1000.