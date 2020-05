Aerutamisäss Heino Kurvet naasis kodujõele

1941. aastal Mõisakülas sündinud ja 17aastasena Pärnus Väino Juurika ja Indrek Tuule käe all veetreeninguid alustanud 53kordne Eesti meister ületab medalite arvult tippseltskonda kuuluva legendaarse Jüri Jaansonigi: nimelt on sõudmise kahekordsel olümpiahõbedal kaks riigi esivõistluste tiitlit vähem. Sellest, et Kurvet polnud kõva mees mitte ainult kodukamaral, vaid suureski spordis, annab aimu 1971. aasta maailmameistrivõistlustel NSV Liidu koondise neljapaadis võidetud pronksmedal. Pärast sportlaskarjääri pühendus Kurvet Võrtsjärve lähedal asuva Lusika turismitalu arendamisele, pälvides tubli ehitusmeistrina kamaluga kiidusõnu.