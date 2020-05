Kui jõusaal ei köida, saab heasse vormi koduski treenides

Kodus enda vormis hoidmiseks ei pea ostma treenimislinte ega -kumme, nagu räägib treener Erik Naissaar, kes on street workout’i ja calisthenics’i entusiast. Kuigi kang on soovituslik, saab trenni tehtud selletagi. FOTO: Erakogu

Spordiklubides ja jõusaalides on vahva käia ja need meelitavad see­pärast paljusid. Kuid eri põhjustel leidub neidki, kes ei taha rahva seas treenida. Mõni on häbelik, teisel napib raha või aega ülepäeviti trennis käia. Kuidas aga selliselgi juhul vormis püsida? Näiteks võib võtta kätte ja alustada treeninguga hoopis kodus või aias.