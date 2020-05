Viktoria Ellermaa: Mina kui üks 1,316 miljonist

Iga inimene maailmas ei saa öelda, et ta on eestlane. Leidub miljoneid inimesi, kes ei tea, mis tunne on seista laulukaare all, külg külje kõrval kaasmaalastega, ja laulda kogu hingest üheskoos rahvalaule või tantsida suurel Kalevi staadionil kuid õpitud rahvatantse. Välismaalastele on 24. veebruar nagu iga teine päev, ent eestlastele pidupäev, mil heiskame oma kauni sinimustvalge lipu, laulame hümni, vaatame hommiku­poolikul paraadi ja õhtul presidendi vastuvõttu. Need kogemused ja traditsioonid on omased vaid eestlastele.