Lihula hooldekodus nakatunud viidi haiglatesse, saastunud majades tehakse suurpuhastus

Lääneranna valla avalike suhete spetsialisti Kristina Kuke sõnade kohaselt on kõikide koroonadiagnoosi saanud inimeste tervislik seisund väga hea.

Kuke jutu järgi alustati täna Lihula päevakeskuses, hooldekodu naiste majas, kontoris ja pesumajas ruumide desinfitseerimist, et kõik negatiivse proovi andnud kliendid saaks paigutada vast puhastatud ruumidesse.

“Loomulikult jätkab hooldekodu personal tavapärast pindade desinfitseerimist ja isikukaitsevahendite kasutamist,” seletas Kukk. “Abimeetmena on võetud kasutusele see, et Oja tänaval asuvad erihoolekande kliendid valmistavad söögi kohapeal ja seda ei tellita enam suurköögist.”