“Täna on demokraatia pidupäev, sest riigikohus võttis aja ja energia, et keerulisest keskkonnateemast läbi närida. Me oleme kavandatava teekoridori valiku probleemist rääkinud ja teinud ettepanekuid avalikel koosolekutel ja kokkusaamistel. Paraku madalamates kohtuastmetes ja riigi ametiasutustes ei peetud meie argumenti oluliseks. Riigikohtu otsus on tõehetk,” rõõmustas aastaid Luitemaal metsise, merikotka ja musta-toonekure elupaikade eest seisnud mees. “Euroopa Liidu raha eest suure ja keskkonda muutva taristu loomisel peame arvestama keskkonnamõjudega ja asju ajama korrektselt, mitte nii, et inimtühjas laanes teeme, mis tahame.”