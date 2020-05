Endla alustab 110. hooaega juulis

Teatrijuht Roland Leesment ja loominguline juht Ingomar Vihmar tõdesid, et sellal kui näitlejad ja suurem osa tehnilisi töötajaid sunniti pausile, on käinud pidev mõttetöö, kuidas tööplaane ümber teha. See on keeruline, sest sõltutakse ju ülejäänud teatritest, külalisnäit­lejatest, lavastajatest ja kunstnikest, kes jagavad oma aega mitme etendusasutuse vahel.

“Segadust on rohkem, kui arvata võib, sest kui kõigi plaanid on sassis, mõjutab see veel järgmist ja ülejärgmistki hoo­aega,” märkis Vihmar. “Peame nii paljude nüanssidega arvestama, et mingil hetkel tundub võimatu kõike paika saada, aga selleks on vaja natuke kannatust, ja ta läheb. Üks asi, millest ma olen aru saanud, et ei tasu väga rabelda, mingid asjad loksuvad ise paika. Kui liialt kii­rustad, võid neid vales suunas ajada, ja pärast hakkad kahetsema.”