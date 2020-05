Üheksa-aastane klaveripiiga kribas kirja, Rein Rannap vastas

Nii kribas üheksa-aastane ­Milana Zotovych 25. aprillil, kui läkitas e-kirja ja video oma suurele eeskujule pianist Rein Rannapile. Pärnu muusikakooli teises klassis õpetaja Renata Marksalu käe all klaverit õppiv Milana on särav ja julge tüdruk. Nii jagas ta häid sõnu maestroga oma initsiatiivil. “Kirjutasin talle oma mõtetest ja unistustest,” täpsustas neiu. Piiga jäi silma otsekohesuse ja avatud meelega, kribades, et on võimaliku kriitikaga arvestanud ja võtab Rannapi nõu kuulda. “Teen vigu, aga unistan, et saan kõik tehniliselt ilusaks,” võis lugeda Milana kirja viimastest ridadest.