Pärnu Rannastaadioni miinus jäi kardetust väiksemaks

Kui eilses lehes kirjutasime, et Jõulumäe tervisespordikeskusele ­pani keeruline periood 200 000eurose põntsu, siis Rannastaadionil see number nii suur pole.

“Otseselt saamata jäänud tulu ja arvestades lumepalliefekti, mis suve peale tekib, on kuskil 75 000 – 80 000 eurot,” avaldas juhataja. “Kui maja kinni läks ja tuli palju äraütlemisi ja hakkasin rahanumbreid kokku lööma, mõtlesin küll, et johhaidii ... Aga nüüd tuleb tunnistada, et koroona läks kardetust kiiremini mööda.”