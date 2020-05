Linnagalerii üllitas Pärnu kunsti aastaraamatu

Ülevaate saab ka Endla teatrigaleriis, uue kunsti muuseumis, Pärnu muuseumis toimunud näitustest. Kajastamist leiavad traditsioonilised kunstifestivalid: IN Graafika, Diverse Universe, IN August, Pärnu Fotofest ja Pärnu Fideofest, samuti Non Grata esinemised Taanis, Hispaanias, USAs ja Jamaical. Raamatut illustreerib rohke pildimaterjal.