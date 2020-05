Elukaaslase kahtlane surm tõi naisele tapmiskahtlustuse

„Praeguseks on naine politseile ütlused andnud ja teame, et reedelt tarbisid naine ja mees koos alkoholi ning neil tekkis selle käigus konflikt, kuid kõik juhtunu üksikasjad selgitame kriminaalmenetluses,“ rääkis Pärnu politseijaoskonna juhtivuurija Lennart Pulk.

„Seni kogutud tõendid annavad aluse kahtlustada, et naine oli alkoholi mõju all muutunud agressiivseks ja elukaaslast rünnanud. Et välistada samasuguse olukorra tekkimist, pidas prokuratuur vajalikuks võtta ta kriminaaluurimise ajaks vahi alla,“ ütles prokurör Merry Tiitus.