Pärnu Kesklinna sillal laupkokkupõrke põhjustanu võeti vahi alla

Politsei kahtlustab, et 26aastane Matsalu oli laupkokkupõrke põhjustamise ajal narkojoobes. Kuigi pärast avariid Pärnu haiglas temalt võetud narkoproovi tulemusi pole veel laekunud, on juba teada, et enne 15. mai pauku oli sama mees vähemalt kolmel korral autot narkouimas juhtinud.