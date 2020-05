Autosportlased pääsevad võidu kihutama

Kahe etapi järel juhib esikveoliste autode arvestuses hooaja edetabelit Siim Ots, talle hingavad kuklasse Eno Kriibi ja Kert Klemmer. Rahvakrossis on enim punkte kogunud Tanel Raudsepp, Kevin Allik ja Andres Ringo, tagaveoliste klassi esikolmikusse kuuluvad kahes klassis võistlev Ringo, Vjatšeslav Serov ja Maiko Tamm. Vabaklassis on täiseduga liider Mart Tikkerbär, teist positsiooni hoiab Marko Muru ja kolmas on Aivo Ojala ning superfinaali pingerea tipus on Ringo, Einar Heljand ja Raudsepp. Krosskartide Eesti meistrivõistluste pingerida juhivad võrdsete punktidega Karl Martin Miliste ja Peep Langeproon, neile järgnevad Margus Miliste ja Laur Langeproon.

“Usun, et Laitse superkross pakub palju põnevust nii sportlastele kui oma lemmikutele kodus pöialt hoidvatele fännidele,” ütles Eriste. “Lätlased on meie võidusõidust väga huvitatud ja mitmes masinaklassis tulevad kiired lõunanaabrid kaarte segama. Eriti vahva on, et eelmisel etapil auto24ringil kõigile konkurentidele piduritulesid näidanud Riia piiga Marta Starka on lubanud seekord kihutada nii esikveoliste konkurentsis kui krosskardil.”