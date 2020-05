Pärnumaa vutitiimi hooaja algus lükkub viiruse tõttu suve lõppu

Esimese ühistrenni eel tulid ärevad teated, et sealses hooldekodus on koroonaviirusega nakatunud rida kliente.

Kuna käib uue spordihoone ehitus, ei ole jalgpalluritel kuskil riietuda ega pesemas käia. Riietuskoht võinuks asuda koolimajaski, aga viiruse leviku tõttu ei lubata sinna kohalikke lapsigi, rääkimata mõnest võõrast jalgpallimeeskonnast,” rääkis ta. “Jalgpalluritest on kahjugi, sest tingimused, mida nad said esimesel treeningunädalal kogeda, olid hiilgavad: Lihula gümnaasiumi äsja hooldusest tulnud jalgpalliväljakute murukate on kindlasti viimaste aastate kvaliteetseim.”

Getreu arvates tuleb lasta olukorral rahuneda. “Peame suutma maha võtta hirmu, mis on viinud olukorrani, et päris paljud jalgpallurid on treeningutest eemal. Usun, et suudame selle otsusega lapsi ja nende vanemaid stressirohkel ajal veidi aidata. Jalgpall on praegu küll alles viiendajärguline. Tähtsaim on tervis ja kõik muu, mis sellega kaasneb,” märkis treener.