Et Kevinit on 2015. aastal joobes juhtimise eest karistatud ja tema paturegistris on ka tahtlikult narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikule käitlemisele kaasa aitamine, mille eest oli ta kohtu otsusel veel katseajal, otsustas Pärnu maakohus Kevinit veebruaris purjuspäi autojuhtimise eest karistada 573 tunni üldkasuliku tööga.