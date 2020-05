Ilm läheb aina soojemaks ja see omakorda meelitab õue aega veetma. Tihtipeale manitsevad tohtrid hoiduma salakavalast ja ohtlikust kevadpäikesest. Pärnu haigla nahaarst Tiina Toomson märkis, et ultraviolettkiirgus on ohtlik aasta läbi, kuid päikese mõju kipuvad inimesed jahedama ilmaga alahindama.