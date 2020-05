Viimasel nädalal oli meedias järjest rohkem juttu, et sageli on hooldekodud ja haiglad jäänud oma muredega üksi. Enamasti põhjuseks personalinappus. Inimesi ei jätku ja need, kes töötavad, annavad endast 200 protsenti. Kui keegi haigestub, on suluseis.