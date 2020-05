Minister torkas nagu kepi herilasepessa, tekkis sigin-sagin, kodanikud ehmusid: lapsed pannakse tööle, kas kolhoosiaeg tuleb tagasi, vaesed lapsed peavad orjama maal, kus päevad pikad, töö on raske, võib-olla murrab kontigi.

Palju kära eimillestki! Ärge muretsege, asi pole üldsegi nii hull: Eesti riigis on alaealiste töötamine väga rangelt seadusega reguleeritud. Sõltuvalt vanusest on määratud kindlaks tööaja pikkus ja see, missugust tööd võib laps teha.