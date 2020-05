Neljajalgsed päästjad riskivad otsingul eluga

Saksa lambakoer Jeti sööstab omaniku käsul minu poole, haugub lõugu laksutades ja mulle ainiti otsa vaadates. Ja saab veel selle eest kiita ka! Jeti on edukalt täitnud ülesande peremehele häälekalt teada anda, et on leidnud minu kui eksinud marjulise metsast üles.