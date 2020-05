Töötus jätkab tasapisi kasvamist

Aasta tagasi oli Pärnumaal töötuid 2091 ehk kasv on olnud 65,8 protsenti. Alates eriolukorra väljakuulutamisest 12. märtsil on maakonna töötute arv kasvanud 33,2 protsenti.

Töötuse määr ehk töötute osa tööjõulisest rahvastikust on Pärnumaal tõusnud 9,1 protsendini, olles sellega maakondade seas kolmandal kohal. Vaid Ida-Viru- ja Valgamaal on töötus kõrgem.

Tänavu märtsis leidis töö 251 inimest (2019 märtsis oli neid 348), aprillis on tööle asunud 164 (2019 aprillis 315) ja mais on praeguse info põhjal töötukassal teated 187 inimese töölesaamise kohta (2019 mais 372).

“See muutus on, et juba on mais töölerakendumine ületanud aprillikuud, ja mai veel kestab. See näitab, et see kuu tuleb tööleasumise kohapealt võrreldes aprilliga kindlasti positiivsem,” märkis Mets.