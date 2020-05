Vambola Paavo: Riik jättis väikefirmad koroonakriisis üksi

Koroonakriis pani meid uute valikute ette ja lõi olukorra, millele vaevalt oskasime mõelda aasta eest. Lähetuse said e-kaubandus, veebikonverentsid, koolide digiõpe. See on hea pool. Leidus ka midagi, mis näitas kätte kitsaskohad. Ettevõtjatele mõeldud toetustele, mida riik KredExi kaudu ­lubas, joosti tormi, riigi serverid olid umbes. Võitja oli kiireim.