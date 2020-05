Ma pean Rakveres hotelli ja tean omast käest, et natuke üle kuu aja tagasi kukkusid ära kõik poole aasta broneeringud. Nüüd on hakanud need vaikselt taastuma. On päris selge, et ­inimesed sõidavad sel suvel ringi Eestis ja otsivad siinseid avastamata kohti rohkem kui kunagi varem.

Isegi kui piirid avatakse, ei julge suur osa inimestest välismaale sõita. See on siseturismile suur võimalus, et eestlased otsivad masside vältimiseks suurte spaahotellide kõrval üles väiksemad kohad ja turismitalud. Tallinna ümbruses on selgelt näha, et näiteks loodusturism juba on tõeliselt aktiivne. Siseturism võib hakata varasemast teistpidigi toimima. Näiteks tulevad inimesed kaugematest kohtadest Tallinna avastama, mis aitaks Airbnb kaudu kinnis­vara rendile andjaid.